Ivoti repassará R$ 1,7 mi em fomento a diferentes áreas

No decorrer de 2024, a Prefeitura de Ivoti prevê o repasse de mais de R$1,7 milhão de fomento para cinco entidades do município. Os termos foram assinados entre a sexta-feira (5) e a segunda-feira (8) pelo vice-prefeito Marcelo Fröhlich, o prefeito Martin Kalkmann e representantes das instituições.

Receberão os incentivos a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), com R$768.310,00; o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro), com R$ 820.700,00; a Equipe Municipal de BMX da Associação Ivoti Racing, com R$ 20.000,00; a Liga Feminina de Combate ao Câncer, com R$84.000,00; e a Equipe Municipal de Atletismo do Instituto Ivoti, que receberá R$55.000,00, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura de Ivoti.