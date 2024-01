Cadastro para SOS Rio Grande do Sul vai até sexta em Lajeado

Os cadastros para recebimento de repasse do SOS Rio Grande do Sul para Microempreendedores Individuais (MEIs), autônomos, artesãos, pescadores e pequenos agricultores/produtores rurais do município que tiveram seus negócios atingidos pelas cheias de setembro e novembro iniciaram nesta segunda-feira (8), e seguem até sexta (12). O cadastro será para repasse do valor arrecadado via PIX. Cada beneficiado receberá R$ 2,5 mil.