Gravataí atinge R$ 2,3 bilhões em investimentos imobiliários em três anos

A Prefeitura de Gravataí atingiu a marca de 2.940 alvarás emitidos entre janeiro de 2021 e dezembro de 2023. Dados divulgados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano mostram que os projetos liberados no período contemplam 936,1 mil m² de área construída e representam R$ 2,3 bilhões em investimentos imobiliários na cidade.

Em 2021, ainda com restrições impostas pela pandemia de coronavírus, o setor teve amplo crescimento, informa a assessoria de imprensa da prefeitura.

Foram emitidos um total de 1.195 alvarás para obras privadas, abrangendo R$ 406 mil m² de área construída e investimento superior a R$ 1 bilhão.

Naquele ano, foram liberados cinco condomínios verticais que, sozinhos, totalizam 65 mil m² de área.

Outro destaque foi o segmento logístico, com 55 mil m². Em 2022, foi realizada a construção do centro de distribuição das Farmácias São João, com 36 mil m². No ano passado, os destaques foram três condomínios verticais (38,7 mil m²).

Outro indicador positivo, de acordo com a prefeitura de Gravataí, é a emissão da Carta de Habitação (Habite-se), que cresce anualmente. Trata-se do documento que autoriza a ocupação de um imóvel, atestando que está regular e dentro das normas construtivas.

Em 2023 foram emitidas 904 cartas de habitação para quase 270 mil m² de área construída, sendo 81 mil m² para regularizações. Em 2022, foram 888 cartas de habitação para 244 mil m² (50 mil m² para regularizações). Já em 2021 foram 798 para 264 mil m² (37 mil para regularizações).

O secretário municipal da Fazenda de Gravataí, Davi Severgnini, complementa que os investimentos imobiliários movimentam toda a economia da cidade, a começar pela compra e venda das áreas.

Segundo o titular da pasta, a realização de obras gera novos empregos, mais movimento no comércio, nos serviços. "A arrecadação de impostos é incrementada com ISS, ITBI nas transferências e, principalmente, com o IPTU que passa a ser encaminhado para as novas casas e apartamentos", comenta.