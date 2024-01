EGR alerta para obras em rodovias do Vale do Taquari

Desde esta segunda-feira (8), a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) realiza obras e intervenções em dez estradas sob sua administração. No Vale do Taquari, as obras estão concentradas na construção de três rotatórias: uma delas localizada no quilômetro 83 da ERS-129, em Muçum; a segunda rotatória no quilômetro 24 da RSC-453, em Cruzeiro do Sul, e a terceira no quilômetro 29 da RSC-453, em Lajeado.

Além disso, ocorre serviço de sinalização no quilômetro 80 da ERS-130, em Arroio do Meio, e entre os quilômetros 18 e 20 da RSC-453, em Cruzeiro do Sul. Também serão realizadas roçadas, limpeza das margens e conservação na ERS-130, do quilômetro 87 ao 97, entre Arroio do Meio e Encantado, na ERS-129, do quilômetro 67 ao 75, em Encantado, na RSC-453, do quilômetro 50 ao 65, entre Teutônia e Westfália, e na ERS-128, do quilômetro 13 ao 30, entre Fazenda Vilanova e Teutônia. As informações são da assessoria de imprensa da EGR.

O órgão ressalta que durante a realização das intervenções é possível que haja redução de velocidade, retenção de veículos, trechos em meia-pista e tráfego intercalado. Por isso, é fundamental que os motoristas estejam atentos às sinalizações e sigam as orientações das equipes presentes na pista. A programação de obras eventualmente poderá sofrer alterações devido às condições climáticas desfavoráveis.