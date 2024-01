Tavares tem reabertura da safra de camarão

Após dois anos consecutivos de seca da Lagoa do Peixe, os pescadores de Tavares estão otimistas para a pesca do camarão rosa. A estimativa é de que a safra de 2023/24 se estenda até a primeira quinzena de maio.

Diferente do que acontece em outros locais, que têm data fixa para a abertura da pesca, na Lagoa do Peixe a data é flexível, baseada no monitoramento entre pescadores artesanais e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que definem a data a partir do tamanho do camarão, segundo informações da assessoria de imprensa da Emater.

Essa parceria está firmada desde 2019, através de um Termo de Compromisso entre pescadores artesanais cadastrados e o órgão ambiental. O objetivo, segundo a Emater, é aproximar os pescadores e o ICMBio, resgatando e valorizando a transparência, o respeito ao modo de vida tradicional e à busca coletiva pela sustentabilidade, servindo como base técnica em conjunto com os pescadores, determinando abertura de safra, pausas e fechamento.

A Lagoa do Peixe faz parte do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, que é uma Unidade de Conservação Ambiental Federal, localizada nos municípios de Tavares e Mostardas. Além de fonte de alimentos para aves migratórias, é a principal atividade geradora de renda para as 201 famílias de pescadores artesanais cadastrados.

A Secretaria Municipal de Agricultura, o ICMBio e a Emater/RS-Ascar acompanharam a colocação das redes junto aos pescadores na última quinta-feira (3).