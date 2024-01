São Borja realiza coleta para exames médicos na zona rural

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Borja iniciou, na quinta-feira (04), o atendimento do Laboratório Municipal de Fronteira (Lafron), nas localidades do interior do município, visando facilitar o serviço de coleta de sangue para os exames dos moradores da zona rural.

No primeiro dia da ação, a equipe técnica do laboratório esteve em Nhu-Porã, onde realizou as coletas de exames de sangue de vinte pacientes atendidos na unidade, totalizando material para 90 exames que serão realizados pelo órgão.

A coleta nas localidades do interior será realizada na ESF 14, de Nhu-Porã, e na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Brites, uma vez por mês. Os atendimentos serão de forma eletiva, ou seja, exames não urgentes. Já exames específicos ou de urgência seguem sendo encaminhados para agendamentos no MAC - unidade de saúde responsável pelo agendamento e regulação de consultas e exames de média e alta complexidade - ou em outros laboratórios conveniados à Secretaria Municipal da Saúde.