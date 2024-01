Taquara inicia pavimentação na Rua Santa Rosa

A prefeitura de Taquara, no Vale do Paranhana, iniciou, na sexta-feira (5), as obras de pavimentação asfáltica da Rua Santa Rosa, no Bairro Santa Rosa. Na via, está sendo feito o capeamento asfáltico e drenagem pluvial em um trecho de mais de 1,5 quilômetro, em investimento de R$ 2.485.679,95.

LEIA TAMBÉM: Ampliação do hospital de Taquara terá início em março

A Rua Santa Rosa é a primeira a ser pavimentada em 2024 com recursos do financiamento de R$ 15 milhões que o município de Taquara obteve junto à Caixa Econômica Federal em 2023, contemplando obras de pavimentação com blocos de concreto, drenagem, pavimentação e capeamento asfáltico em diversas vias. Ainda no ano passado, teve início a obra de pavimentação da Estrada Alípio Albino Rick, na localidade de Padre Tomé, que no momento é realizada a canalização da via, informa a assessoria de comunicação da prefeitura.

O trecho da Rua Santa Rosa que está recebendo a nova camada de asfalto é a partir da Rua Professora Pascoalina Amoretti Faedrich, passando pela Rua João Luiz Nicolini. A pavimentação terá extensão de 1.578,30 metros, em área total de 11.304,25 metros quadrados. De acordo com a Secretaria de Planejamento, Habitação, Segurança, Mobilidade e Trânsito, a estimativa é de que a obra seja concluída em até três meses.