Teutônia assina convênio para mutirão de cirurgias e exames

A prefeitura de Teutônia assinou um convênio com o Hospital Ouro Branco (HOB) que prevê a realização de 41 procedimentos de colonoscopias e 19 cirurgias gerais, além de outras de especialidades, totalizando um investimento R$ 364.000,00, captados por meio de emenda parlamentar. A parceria foi firmada na quinta-feira passada (4).

A realização das colonoscopias, assim como as cirurgias, seguirá a ordem da lista de espera do Gerenciamento de Internações Hospitalares (Gerint), e inclui consultas pré e pós-operatórias, realização de exame anatomopatológico (para obtenção do diagnóstico), materiais especiais e insumos, além do procedimento em si. Cada procedimento de colonoscopia realizado tem um custo de R$ 2.458,00, representando mais de R$ 100 mil destinados somente a estes procedimentos.

Os agendamentos já estão disponíveis e serão realizados pela equipe do HOB, seguindo a ordem do Gerint, e levando em consideração a disponibilidade de leitos e da equipe de especialistas cirúrgicos.

O prefeito de Teutônia, Celso Aloísio Forneck, defende que "o convênio agiliza o atendimento aos nossos munícipes, além de beneficiar o Hospital Ouro Branco, o que reverte em melhorias no atendimento à população", disse, segundo informações da assessoria de comunicação da prefeitura.