Univates abre novas vagas para coralistas em Lajeado

O coral da Fundação Univates, em Lajeado, está com inscrições abertas para novos integrantes. O grupo é composto por docentes, estagiários e técnico-administrativos da instituição e da comunidade externa, que se uniram por meio do gosto pela arte de cantar.

Os interessados em integrar o coral devem preencher o formulário disponível no site univates.br/cultura/vocal-univates. Após uma pré-seleção, os candidatos participarão de entrevista com o regente e teste vocal.

O grupo busca contribuir com o bem-estar e saúde emocional dos colegas, cantando em diferentes espaços e abrilhantando eventos acadêmicos com mensagens e sons que potencializam a alegria do convívio coletivo. O repertório e os arranjos são adaptados pelo maestro Martin Altevogt para os cantores, na maioria iniciantes no canto em grupo.

As inscrições vão até o dia 2 de fevereiro. Os ensaios acontecem todas às terças-feiras, das 16h30min às 18h, na sala 206 do Prédio 12. A participação é voluntária e gratuita.