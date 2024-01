Lajeado conclui obras de novo espaço esportivo

A Prefeitura de Lajeado concluiu as obras do novo espaço de esporte e lazer do bairro Conservas. O local público fica no entorno do antigo campo do Internacional da Conservas, na rua Nendelino Coletti, e conta com 8 mil metros quadrados.

O espaço de esporte e lazer conta com campo de futebol 7, quadra de vôlei de areia e pista de caminhada com 500 metros de extensão. A praça possui postes de iluminação com lâmpadas em LED. Além desta estrutura, ainda serão construídas calçadas de passeio nas proximidades e praça infantil com playground. A praça já está disponível para a comunidade, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura.