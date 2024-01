Canguçu terá exames gratuitos pelo Sesc Saúde Preventiva

A Unidade Sesc de Saúde Preventiva (USSP) estaciona em Canguçu no dia 8 de janeiro, oferecendo exames gratuitos para a população. O serviço fica instalado até o dia 30 na Rua Coronel Genes Bento, s/n, junto ao Cine Teatro Municipal de Canguçu, com oferta de mamografias, exames citopatológicos do colo do útero, exames de oftalmologia e ecografias total, superior, transvaginal, das mamárias, próstata e vias urinárias. O objetivo da iniciativa, de acordo com a gerente de Assistência e Saúde do Sesc, Mari Estela Kenner, é reforçar o atendimento realizado pela rede pública de saúde e auxiliar no combate do câncer de mama, do câncer do colo do útero e de doenças da visão. A expectativa da USSP é realizar 990 atendimentos. Os encaminhamentos ao serviço serão feitos pela Secretaria Municipal de Saúde (Rua Silva Tavares, 1085, 1º andar), ou pelos telefones (53) 3252-9522 ou (53) 3252-9535. Os atendimentos acontecerão de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.