Jiboia de 1,8m é capturada em São Leopoldo

Após um chamado da comunidade pelo telefone 153 nesta quarta-feira (3), o Grupamento de Defesa Ambiental (GDA), uma cobra jiboia constritora, de 1,8m de comprimento, foi capturada pelo Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) de São Leopoldo.

O animal estava na rua Edgar Leopoldo Feldmann, no bairro Feitoria, e já tinha sido imobilizada pelos moradores. Depois da captura, o réptil foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama, em Porto Alegre.

De acordo com o site da prefeitura de São Leopoldo, a espécie é a segunda maior cobra do Brasil, ficando atrás somente da sucuri. Não sendo natural da região, o GDA presume que o animal pertença a algum colecionador ou criador que o tenha deixado escapar. De acordo com os agentes do GDA, a jiboia ficará sob os cuidados do Ibama.