Tapes espera fluxo de 10 mil veranistas durante a temporada

Tapes, na Costa Doce do Rio Grande do Sul, espera um fluxo de cerca de 10 mil turistas durante o verão de 2024. Destino alternativo à costa marítima gaúcha, Tapes fica a cerca de 100 km de Porto Alegre e tem, como o local mais procurado pelos turistas que frequentam a cidade, o Balneário Pinvest, na Lagoa dos Patos.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Eliezer Munhoz, a fim de atender a demanda da alta estação, foram realizadas ações de limpeza e organização geral na orla, com a restauração das lixeiras antigas, e a instalação de novos equipamentos e sanitários. Segundo Munhoz, o aumento de turistas acontece principalmente nos feriados. O Balneário Pinvest têm apresentado condições próprias para banho, segundo a análise de balneabilidade realizada pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

Outro destino da cidade bastante frequentado pelos veranistas em Tapes é o Camping Municipal, que conta com churrasqueira, sanitários, estacionamento e áreas de lazer com muita sombra. A entrada é um quilo de alimento não perecível durante o dia. Já para aqueles que querem acampar a diária é R$ 15.

Além disso, Tapes promoverá o "Acampamento da Arte Gaúcha" evento cultural com objetivo de proporcionar um espaço de visibilidade para novos talentos artísticos entre esta quinta-feira (4) e sábado (6). A programação inclui concurso musical, shows com artistas regional, exposições culturais, feira de artesanato, encontro de guasqueiros, 1º Acampamento da Declamação Gaúcha, entre outras atrações. O acampamento ocorrerá no Parque de Eventos Paulo Alfonsin Sinchem, a partir das 20h. Para participar é necessário levar um quilo de alimento não perecível. Mais informações estão disponíveis no site da prefeitura: tapes.rs.gov.br.

Outro destino para quem busca diversão para além do circuito litorâneo, Barra do Ribeiro, a 60 km de Porto Alegre, é banhado pelo Guaíba, no encontro com o arroio Ribeiro e na divisa com a Lagoa dos Patos. A praia mais visitada, no município de 12 mil habitantes, é a Praia da Picada, mas há outras seis praias ao da orla do município. A cidade também tem opções de turismo de aventura, com caminhadas, trilhas, passeios de barco e acampamentos.

Barra do Ribeiro tem o título de Terra da Fábrica dos Gaiteiros, projeto social e cultural do músico portoalegrense Renato Borghetti, voltado à produção de gaitas de oito baixos e ao ensino do instrumento a jovens de diversas cidades do Estado. Além dos espaços de produção, o local conta com auditório para apresentações com vista para o Guaíba. A fábrica fica na Avenida Júlio de Castilhos, 1120, com visitas guiadas entre quarta-feira e domingo.