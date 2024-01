Canoas abre nova licitação para revitalização da Villa Nenê

A Prefeitura de Canoas abriu uma nova licitação nesta quarta-feira (3) para a retomada da obra de restauração da Villa Nenê.

Localizada na rua Santos Ferreira, 442, no bairro Marechal Rondon, o espaço cultural foi atingido por um incêndio em 2018. A ordem de início dos serviços de restauro foi iniciada em outubro de 2022. Porém, a obra foi paralisada porque a empresa responsável pela reforma optou por restringir o contrato. A atual Administração Municipal decidiu então fazer nova licitação para retomar o restauro, de acordo com informações do site da prefeitura.

A concorrência pública das empresas interessadas na contratação ocorrerá no próximo dia 1º de fevereiro. A licitante vencedora do certame ficará responsável pelo restauro do local, conforme o edital 425/2023.

O convênio firmado entre a Prefeitura de Canoas e a Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) foi anunciado no Diário Oficial da Prefeitura de Canoas, nesta terça-feira (2).

Será investido um montante de mais de R$ 4 milhões na recuperação total do espaço cultural, com valores captados junto ao governo do Estado. Deste total, R$ 2.856.998,25 serão transferidos através de repasses do Governo Estadual via Sedac, pelo Edital Museus, com contrapartida de R$ 1.224.427,82 da Secretaria Municipal de Cultura.

Conforme a secretária municipal de Cultura, Márcia Ferrer, o local após restaurado funcionará como sede de exposições e visitas técnicas. "Além da restauração arquitetônica, a Villa Nenê receberá atividades culturais gratuitas para a comunidade. Também serão realizadas ações voltadas aos projetos museológico, educacional, artístico e de comunicação", destacou.

A Villa Nenê foi considerada símbolo da urbanização e industrialização local no início do século XX e constitui um dos poucos exemplos da arquitetura eclética em Canoas, além de ser vestígio dos pioneiros da fabricação a vapor de móveis de madeira no Estado.

O espaço cultural, depois de restaurado, funcionará como uma das sedes do Museu Municipal Hugo Simões Lagranha.