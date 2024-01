Uruguaiana inicia campanha Janeiro Branco

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Uruguaiana, na fronteira Oeste do RS, deu largada, neste início de ano, à campanha Janeiro Branco, que tem intuito de construir uma cultura de saúde mental que abranja toda a sociedade.

O tema do projeto de 2024 é "saúde mental enquanto há tempo!". No dia 12 de janeiro, uma atividade na Praça do Barão, em frente a Prefeitura Municipal, terá equipes da SMS em uma blitz com entrega de folders informativos sobre a campanha e serviços oferecidos em prol da saúde mental no município. Também serão disponibilizados testes rápidos, verificação de sinais vitais e vacinação do ônibus da Secretaria.

O Sistema de Saúde Municipal, informa o site da prefeitura, oferece serviços de saúde mental durante todo o ano. O Caps II, na Avenida Presidente Vargas, 2990, presta serviço de atendimento a pessoas em sofrimento psíquico intenso e funciona de segunda a sexta das 8h às 18h, sem fechar ao meio-dia.

O Ambulatório de Saúde Mental funciona de segunda a sexta, das 8h às 12h, e das 13h30min às 17h30min, com atendimento psiquiátrico, psicológico e psicopedagógico para crianças, adolescentes e adultos, além de realizar grupos terapêuticos.

O Caps AD (álcool e drogas), localizado na Rua Sete de Setembro, 1486, atende pessoas que possuem algum tipo de sofrimento e fazem uso abusivo de álcool e drogas. O local funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h, sem fechar ao meio-dia.

Ambos os Caps atendem maiores de 18 anos e são portas abertas, ou seja, disponível a toda e qualquer pessoa que procura o serviço, com acolhimento e encaminhamentos necessários. Já no ambulatório de Saúde Mental, pessoas de qualquer idade são atendidas, com sofrimento leve e moderado, sendo necessário o encaminhamento por algum médico.