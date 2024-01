Iniciativa arrecada R$ 17,4 mil a famílias de Eldorado do Sul

O programa Troco Amigo, realizado pela rede Panvel, com doações de clientes de diferentes lojas, arrecadou R$ 17.401,00 repassados para 25 famílias do bairro Cidade Verde, em Eldorado do Sul, atingidos pelas chuvas que aumentaram o nível do Guaíba. A mobilização foi realizada em parceria com o Rotary Clube, e o valor foi usado na compra de roupeiros, fogões e edredons. Os produtos foram entregues nesta terça-feira (3). O Rotary realizou o levantamento prévio das necessidades das famílias.