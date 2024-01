Arroio do Meio terá disputas de vôlei e futebol de areia

A prefeitura de Arroio do Meio, no Vale do Taquari, inicia, a partir do dia 16 de janeiro, o projeto Verão Ativo/Atletas do Futuro, com competições de vôlei de areia e beach soccer, nas terças, quartas e quintas-feiras até 8 de fevereiro, das 16h às 19h, na Área de Lazer Pérola do Vale.

As atividades serão gratuitas para qualquer idade e abertas à comunidade. Mais informações podem ser obtidas com o responsável Mateus Scheid, por meio do telefone (51) 98911-3869.

Para o dia 17 de fevereiro, também na Área de Lazer Pérola do Vale ocorre a etapa Sesc de Vôlei. Mais detalhes serão divulgados nas próximas semanas.