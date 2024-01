Prefeitura de Parobé abre seleção para estagiários

A Prefeitura de Parobé está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado, que busca a seleção de estudantes para a formação de cadastro reserva de estagiários, remunerados por meio de bolsa-auxílio.

A seleção inclui estudantes de ensino superior dos cursos de Administração, Serviço Social, Gestão Pública, Gestão Ambiental, Ciências Contábeis, Enfermagem, Arquitetura, Engenharia Civil e Direito, em andamento, informa a assessoria de imprensa da prefeitura

As bolsas auxílio variam de R$ 740,00 até R$ 1.100,00. Além da remuneração, o estagiário terá direito a vale transporte, no valor de R$ 60,00 mensais e recesso remunerado de 30 dias para os estágios de duração igual ou superior a um ano e, proporcionais aos de duração inferior a um ano, preferencialmente durante suas férias escolares.

Para a realização do estágio, o estudante deverá ser brasileiro, ter idade mínima de 16 anos, estar matriculado e comprovar frequência escolar mínima igual a 75% do total exigido a cada semestre ou ano, conforme o caso, na data da firmatura do Termo de Compromisso de Estágio; e ser estudante nos cursos de educação superior, de educação profissional em instituições de ensino que contemplem a prática de estágio não obrigatório e de interesse curricular previstos em seus projetos políticos pedagógicos, conforme liberação da instituição de ensino quanto ao semestre em curso.

As inscrições gratuitas estarão abertas no período entre 4 e 12 de janeiro, no setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, na Avenida João Mosmann Filho, 143, no Centro de Parobé. O edital completo está disponível no site da Prefeitura de Parobé, na área editais, em Secretaria de Administração.