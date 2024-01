Giruá inaugura novas instalações da farmácia central

A prefeitura de Giruá, na região das Missões, inaugurou, nesta quarta-feira (3), as novas instalações da Farmácia Central, espaço utilizado no atendimento e fornecimento de medicamentos especializados e de componentes básicos para a população.

Os recursos para a nova infraestrutura foram conquistados através do Programa de Financiamento Farmácia Cuidar , um programa de transferência de recursos destinado aos municípios do estado do Rio Grande do Sul, iniciado em 2021. O município de Giruá recebeu R$ 100 mil.

Atualmente são ofertados cerca de 122 tipos de medicamentos pela farmácia básica, além de fraldas, aparelhos glicosímetros, fitas reativas para verificar glicose, seringas para insulinas e lancetas, todos materiais necessários para atendimento do paciente diabético. Além disso, a farmácia básica fornece os medicamentos especializados, fornecidos pelo governo do Estado, para pacientes que possuem processo judicial ou administrativo. Segundo a secretária de Saúde, Atiene Correa Duarte, mensalmente são atendidos cerca de 700 pacientes.

Conforme o prefeito Ruben Weimer, com informações do site da prefeitura, as novas instalações visam dar agilidade no atendimento, melhor acolher e atender as demandas da comunidade giruaense, contribuindo desta forma com a recuperação e preservação da saúde dos munícipes.

Participaram também do ato oficial o vice-prefeito Dari Paulo Prestes Taborda, a presidente da Câmara de Giruá, vereadora Denise Weber, o vereador Sadi Ramborger, e o coordenador Regional da Agricultura, Airton Beutinger.