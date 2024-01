Os Fagundes serão atração em Tramandaí neste sábado

O Estação Verão Sesc, que acontece em sete praias gaúchas nos meses de janeiro e fevereiro, terá sua abertura oficial em Tramandaí, no sábado (6), com o show da banda Os Fagundes, a partir das 17h. A Casa de Praia Sesc fica na Avenida Beira Mar, 2015, e a agenda, que inicia já na sexta-feira, será de terça a domingo, das 8h às 19h.

Os frequentadores também poderão participar de oficinas de surf no sábado, às 10h. Ainda no Litoral Norte, Torres terá atividades a partir da sexta (5), na Praia Grande. Por lá, a primeira semana reserva desafio de futmesa, jogos de vôlei de dupla, quick massagem e muito mais para os visitantes da Casa, que funcionará de terça a domingo, das 8h30min às 19h.

Atividades gratuitas de lazer, esporte e cultura serão oferecidas em uma programação que será divulgada semanalmente no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao. A Praia do Cassino, em Rio Grande, é a primeira a iniciar as ações. Com aula de ritmos, treino funcional, oficinas para crianças e o projeto Música de Verão, a cidade atenderá os moradores e veranistas até 4 de fevereiro, de terça a domingo, no Horto Municipal do Cassino (Rua Dr. José Salomão, 132).

Ainda no Litoral Sul do Estado, as praias do Laranjal (Pelotas) e Barrinha (São Lourenço do Sul) abrem suas Casas de Praia Sesc no dia 5 de janeiro, sexta-feira, com atendimento das 8h30min às 17h e das 9h30min às 18h, respectivamente. Em Pelotas, a Casa da Praia Sesc fica na Av. Dr. Antônio Augusto de Assumpção, 9029, e o primeiro final de semana contará com Trilha Ecológica, Torneio de Bocha e aulões de Ritmos, Zumba e Pilates. Para quem gosta de lutas, oficinas de Muay Thai serão oferecidas em São Lourenço, na Tenda do Sesc na Praia da Barrinha.

Ainda há opções nas praias de Itapuã (Viamão) e Quintão (Palmares do Sul) exclusivamente aos finais de semana. A primeiro, nos dias 6 e 7 de janeiro, contará com aulas de Ritmos, Funcional, Aeroboxe, Formação Esportiva, quick massagem, pintura de rosto para crianças e outras atrações culturais. A Casa de Verão Sesc Itapuã fica na Estrada Nossa Senhora dos Navegantes, na Prainha, e, em Quintão, na beira da praia, próximo a Guarita 215. Em ambas, o atendimento será aos sábados e domingos, das 9h às 20h.

O Sesc também disponibilizará, em todas as praias do Estação Verão 2024, cadeiras anfíbias e auxiliares para banhos de mar acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida e jogos adaptados de vôlei, por exemplo, ao longo da programação. Gratuitamente, os veranistas também poderão pegar cadeiras de praia de guarda-sóis emprestados. As cidades realizarão, paralelamente, as etapas locais do Circuito Verão Sesc de Esportes, que terá finais nos dias 2 e 3 de março, em Torres.