Caxias do Sul prorroga a data de vencimento da cota única de IPTU

A Prefeitura de Caxias do Sul prorrogasse o vencimento da cota única do IPTU/2024. Com isso, informa o site da prefeitura, a data de vencimento da primeira cota única passou do dia 4 para 10 de janeiro. O decreto com a alteração foi publicado na terça-feira (2). Quem já havia emitido o boleto para o dia 4 deve emitir um novo boleto com o novo vencimento.

Os cidadãos que quitaram o IPTU/2024 até 28 de dezembro no ano passado, repassaram ao município um valor que ultrapassa R$ 50 milhões. Dos 260.327 imóveis cadastrados, 59.157 já estão com o IPTU e a Taxa de Coleta de Lixo pagos para o exercício deste ano. Será mantido o percentual de até 12% de desconto para os contribuintes que quitarem em cota única até 10 de janeiro de 2024. O vencimento da segunda cota permanece em 8 de fevereiro com descontos de até 10%.