Imbé terá feira de adoção de animais e projeto de preservação ambiental na sexta

A 6ª edição do projeto Nossa Onda é Preservar e a Feira de Adoção de Animais iniciam na próxima sexta-feira (5) em Imbé, no litoral Norte do Rio Grande do Sul. As ações são realizadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Pesca, Proteção Animal e Agricultura (Semmapa) e ocorrem das 14h às 17h, no calçadão da Beira-Mar, entre as Avenidas Santa Rosa e Garibaldi.

A Feira de Adoção de Animais é realizada pelo Departamento de Proteção Animal (Depam), da Semmapa, e acontece ao longo do ano, porém em outro local, no centro da cidade. A feira tem como objetivo incentivar a adoção responsável e combater o abandono e os maus-tratos aos animais. Também é possível realizar a doação de ração no local da feira.

Para adotar um animal, o interessado deverá apresentar um documento de identidade, CPF e comprovante de residência, além de ser maior de idade. O candidato passará por uma entrevista para que, depois, possa realizar a adoção, e também assinará um termo de responsabilidade, assumindo o compromisso de cuidar da saúde, bem-estar e outras necessidades do bichinho.

É importante ressaltar que os animais estão desverminados e possuem a castração garantida pela prefeitura, quando chegarem a idade mínima para o procedimento. As vacinas são de responsabilidade do tutor.

Já o Nossa Onda é Preservar é um projeto realizado pela Prefeitura de Imbé, em parceria com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) e pela Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram). Consiste na montagem de uma estrutura para debater e esclarecer questões ambientais com moradores e veranistas, além de trazer curiosidades sobre a flora e a fauna local, além de sensibilizar a comunidade em relação aos cuidados com o nosso ecossistema. O projeto conta com uma exposição de animais taxidermizados e esqueletos de animais marinhos, informa a assessoria de imprensa da prefeitura.