Prefeitura de Lajeado inicia cadastro para o SOS Rio Grande do Sul

A Prefeitura de Lajeado e o Governo do Estado iniciam, na próxima segunda (8), o cadastro de Microempreendedores Individuais (MEIs), autônomos, artesãos, pescadores e pequenos agricultores e produtores rurais do município que tiveram seus negócios atingidos pelas cheias de setembro e novembro. O cadastro será para repasse do valor arrecadado via pix pelo SOS Rio Grande do Sul, programa gerido pelo Governo do Estado. Cada beneficiado receberá R$ 2,5 mil como auxílio para retomar seus negócios.

O cadastro deve ser realizado de forma presencial no Laboratório de Inovação Governamental e Social de Lajeado, na Rua Marechal Deodoro, 379, em frente à Praça do Chafariz e vai da segunda-feira (8) à sexta-feira (12). O horário de atendimento será de segunda a quinta, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, e na sexta, das 8h30min às 14h.

Para receber o benefício, os interessados devem levar algum comprovante do estabelecimento e documento de identificação. Após o término das inscrições, será feita análise das informações para posterior recebimento do benefício. O repasse do valor do programa é conduzido pela Central Única das Favelas (Cufa), uma das entidades participantes do Comitê Gestor do SOS Rio Grande do Sul.

Os recursos servem como auxílio para a recuperação dos negócios afetados e são transferidos diretamente para as contas dos beneficiados. O objetivo é contribuir para a retomada da atividade econômica nas áreas afetadas.

Conforme a representante da Casa Civil, Mareli Vogel, o cadastro deve ser realizado por parte dos MEIs e autônomos, mas isso não garante o recebimento do benefício. "É importante que as pessoas que tiveram sua fonte de renda atingida, mesmo que de forma autônoma, se cadastrem. Após, será feita uma validação das informações repassadas e, a partir disso, o benefício será repassado para a conta bancária dos beneficiados", explica Mareli.

O governo do Estado criou, em setembro, a conta SOS Rio Grande do Sul, no Banrisul, para receber doações daqueles que quiserem ajudar as vítimas das enchentes que atingiram o RS. Foi estabelecida uma chave pix (CNPJ: 92.958.800/0001-38), que segue disponível, para que empresas e pessoas físicas possam repassar qualquer valor de forma segura, em um canal oficial.