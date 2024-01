Polo Pelotas teve fluxo de 141 mil veículos no ano novo

As estradas do Polo Rodoviário Pelotas tiveram um volume de tráfego de 141 mil veículos entre 29 de dezembro e 1º de janeiro e sem acidentes fatais, durante a chamada Operação Ano Novo.

O fluxo mais intenso ocorreu após às 20h, na praça do Capão Seco, no km 52 da BR-392, em Rio Grande, com a passagem de 1,4 mil veículos por hora. As equipes operacionais da Ecosul atenderam a dois acidentes e o serviço mecânico foi solicitado por 163 usuários que tiveram pane mecânica durante os deslocamentos. Destes, 122 veículos precisaram ser removidos pelos serviços de guinchos até as bases mais próximas, informou a assessoria de imprensa da concessionária.

De acordo com a Gerente de Operações da concessionária, Liliane Costa Firmiano, o tráfego esteve 10% abaixo do projetado e o movimento dentro do esperado para a data. Segundo ela, a equipe foi reforçada em 47% na praça de pedágio de Capão Seco. A operação contou com as viaturas de inspeção de tráfego posicionadas em locais estratégicos para e o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao longo do trecho de 457,3 quilômetros da concessão.

De acordo com deliberação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) desde as primeiras horas do dia 1º de janeiro a tarifa foi reajustada nas cinco praças do Polo Rodoviário Pelotas (praças Retiro, Cristal e Pavão, na BR 116/RS, e praças Capão Seco e Glória, na BR 392/RS). Com a medida, o valor da tarifa básica passou a ser de R$ 19,60 a partir do índice de reajuste definido pela agência reguladora.