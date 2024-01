Ampliação do hospital de Taquara terá início em março

A ampliação do Hospital Bom Jesus (HBJ), de Taquara, deve começar em março, anunciou a prefeita Sirlei Silveira. A obra, que conta com recursos de R$ 7 milhões oriundos do governo do Estado e cerca de R$ 900 mil de contrapartida da prefeitura, terá a construção de novas alas de urgência e emergência e mais 42 leitos de internação.

Segundo informações da assessoria de imprensa da prefeitura, novo edifício do HBJ ocupará uma área de 1.811 metros quadrados e ficará pronto até dezembro. O projeto de ampliação foi elaborado pelo Sistema de Saúde Vila Nova, responsável pela administração do HBJ, e que também executará a obra.

De acordo com o novo projeto, o primeiro andar será destinado para o pronto atendimento, com sete leitos de observação adulta, seis leitos de observação pediátrica, um leito de isolamento, quatro leitos para as salas vermelha e laranja, sala de medicação adulta e pediátrica, sala para exame de radiografia, sutura e gesso, consultórios, ampliação do acesso principal de urgência e visitação, e acesso ampliado das ambulâncias para emergências.

No segundo e terceiro pisos, serão instalados os 42 novos leitos de internação. Destes, 40 serão para leitos convencionais, e dois para o isolamento de pacientes.