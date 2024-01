Museu de Ciências da Univates abre coleções à consulta pública

O Museu de Ciências da Universidade do Vale do Taquari (Univates) tornou públicas mais duas coleções científicas de seu acervo. Trata-se do material das coleções de Artropodofauna (insetos artrópodes) e de Paleobotânica (plantas fósseis).

Todo o material pode ser conferido no Sistema Brasileiro de Biodiversidade (SiBBr) e no Sistema Global de Biodiversidade (GBIF).

Com isso, todas coleções biológicas da Univates, incluindo mamíferos, répteis, e o Herbário do Vale do Taquari (HVAT), com plantas, peixes, e aves, estão online, disponíveis para quem quiser acessar e, assim, contribuindo para atividades de ensino e pesquisa.

O acervo do HVAT também integra o "Herbário Virtual da Flora e dos Fungos", criado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E, desde 2016, o HVAT integra o principal banco de dados botânicos, o Index Herbariorum, sistema de indexação internacional de herbários que é gerenciado pelo Jardim Botânico de Nova Iorque.

O MCN conta atualmente com laboratórios de pesquisa nas áreas de Acarologia, Arqueologia, História Regional e Institucional, Botânica, Ecologia e Evolução e Paleobotânica e Evolução de Biomas. A existência das coleções, no entanto, precede a criação do espaço. Em 1985, quando iniciou a oferta do curso de Ciências Biológicas pela Univates, docentes já se preocupavam com a organização de uma coleção didática para atender as necessidades das aulas práticas dos estudantes.

Aos poucos, ao longo dos 15 anos seguintes, foram formadas as coleções de Zoologia, Botânica e Paleobotânica (disponibilizadas online) e o acervo na área da Arqueologia.