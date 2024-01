São Leopoldo faz reajuste da passagem de ônibus para R$ 5,00

Desde a meia-noite desta terça-feira, o município de São Leopoldo, no Vale do Sinos, tem nova tarifa no transporte público. O reajuste foi de R$ 0,20, passando a custar R$ 5,00.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, a medida ocorreu após "um conjunto de discussões e busca de alternativas para amenizar o impacto para o usuário".

Levando em consideração a inflação acumulada desde agosto de 2022, de 5,65%, quando ocorreu o último reajuste, o índice aplicado será de 4,3 %, abaixo da inflação do período.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Serviços Urbanos (Semurb) o reajuste "é necessário pelo constante aumento do custo do serviço que envolve o reajuste dos funcionários, o preço do combustível e outros insumos".

Segundo a prefeitura, a solicitação por parte do Consórcio Operacional Leopoldense (Coleo) era de uma tarifa de R$ 6,13, o que representaria 27,5% de reajuste.

"A Prefeitura entende que o preço da tarifa deve garantir o acesso dos passageiros, e que a diferença de R$ 1,13, entre o valor solicitado, e o aprovado, será coberta pelos investimentos de mais de R$ 15 milhões em ônibus elétricos, pela ampliação das ações de tarifa zero, e pela ampliação do número de horários para comunidades mais afastadas", pontuou a gestão municipal, por meio da assessoria de imprensa.

A prefeitura informou, ainda, que em 2023, novos sete ônibus foram colocados em operação na cidade, e para 2024, está programada a compra e implantação de quatro novos ônibus elétricos. "E também, o sistema de bilhetagem também terá mudanças, facilitando o acesso aos horários dos ônibus, diminuindo o tempo de espera nas paradas e avisando o passageiro quando houver problemas na linha acarretando atrasos como os vivenciados pelas obras da BR 116", diz o texto.

A gestão municipal informou que pretende, ainda, ampliar as ações de tarifa zero, em datas especiais e em alguns finais de semana, com calendário a ser divulgado em fevereiro, quando também serão ampliados os horários de ônibus para comunidades mais afastadas, que tiveram sua grade de horários reduzidos por conta da pandemia e ainda não foram retomadas completamente, com novos horários ao longo do dia e principalmente à noite.