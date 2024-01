Osório terá investimento de R$ 10 milhões em pavimentação, com recursos do Badesul

O município de Osório, no litoral Norte do RS, receberá investimentos de R$ 10 milhões para pavimentação e melhorias de 23 ruas. A medida resulta de uma parceria com o Badesul, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec). A previsão é de que a assinatura do contrato ocorra no primeiro semestre de 2024.

O anúncio foi feito na quinta-feira passada (28) pelo governador em exercício do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza (MDB). Segundo o site do governo do Estado, Souza ainda sinalizou uma suplementação orçamentária de mais R$ 2 milhões para nvestimento na Estrada do Palmital, de Osório, por meio da etapa 2 do programa Pavimenta, da gestão estadual, assinada na quarta-feira (27)

Os recursos que serão contratados com o município, viabilizados pelo programa Badesul Cidades, incluem a sinalização viária de 15 vias e a revitalização da cobertura do Largo dos Estudantes. Além disso, contemplam os bairros Caravágio e Medianeira, os distritos de Atlântida Sul e Passinhos, a revitalização do asfalto das ruas Marechal Floriano e Bento Gonçalves e a avenida Jorge Dariva.

No evento de anúncio dos investimentos, realizado na Câmara de Vereadores do município, ocorreu também o lançamento oficial do programa Acelera Osório Infraestrutura. Ao todo, estão previstos mais de R$ 20 milhões para diferentes áreas, como a construção de uma escola de educação infantil, a implantação de sistema de videomonitoramento e cercamento eletrônico e a apresentação do projeto da duplicação da ERS-030, entre outras melhorias.

Em 2023, o programa Badesul Cidades destinou mais de R$ 122 milhões a 27 municípios, alcançando cerca de 349 mil pessoas. Melhorias na infraestrutura urbana e rural, construção de postos de saúde e aportes no turismo regional são exemplos de destino desses valores.

De acordo com o diretor financeiro da instituição, Kalil Sehbe Neto, são linhas de financiamento que fomentam o progresso das cidades gaúchas, contribuindo diretamente na melhoraria da qualidade de vida da população.