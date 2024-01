Feira de Verão acontece na praia do Cassino até o mês de março

Vai até o início de março de 2024 a tradicional Feira do Produtor da Praia do Cassino, em Rio Grande. O evento acontece todos os sábados na avenida Atlântica, das 7h às 13h. A feira é a mais antiga do Litoral gaúcho e tem a participação de 58 bancas, entre agricultores familiares e agroindústrias.

A Feira de Verão tem acompanhamento técnico dos extensionistas rurais da Emater/RS-Ascar do Escritório Municipal, sendo que também tem apoio da Secretaria Municipal da Pesca, Agricultura e Cooperativismo e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e, a partir deste ano, da Fundação Universidade Federal do Rio Grande (Furg).

Na edição deste ano, pontua a assessoria de imprensa da Emater, o destaque é a participação de duas agroindústrias formalizadas do município: a Naturale Vegetais Processados, e a Agroindústria Costa Dias, conhecida pela produção de Jeropiga. Assim, a Feira de Verão do Cassino se consolida como um importante espaço de comercialização para os produtores rurais devido ao grande fluxo de turistas, como também por oferecer produtos de qualidade, fortalecendo a economia local e da região.