Prefeitura de Caxias do Sul assina convênio para regulação de resíduos sólidos

A Prefeitura de Caxias do Sul firmou um convênio com a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS) para que seja feita a regulação e a fiscalização dos serviços de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana. O acordo, firmado na última quinta-feira (28), tem validade de 10 anos.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, a Agesan-RS atuará em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma), que é a responsável pela elaboração e controle do contrato com a Companhia de Desenvolvimento de Caxias (Codeca), para garantir as condições e metas estabelecidas. Em Caxias, a Codeca, empresa pública, é a contratada para o serviço de coleta e destinação de resíduos orgânicos e seletivos. O diretor-geral da Agência, Demétrius Gonzalez, disse durante o ato, no Salão Nobre do Centro Administrativo, que o principal objetivo do convênio é discutir a coleta seletiva, visando minimizar o que vai para o Centro de Tratamento de Resíduos (CTR) Rincão das Flores. Nesse contexto, a vida útil do equipamento que recebe, em média, 390 toneladas de resíduos por dia, seria automaticamente ampliada.