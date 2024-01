Tramandaí inicia programa para substituir veículos de tração animal por bicicletas

A prefeitura de Tramandaí, no litoral norte gaúcha, deu início a um projeto que busca a substituição gradativa dos veículos de tração animal na zona urbana do município. Chamado de Cooper Bike, a prefeitura defende que a iniciativa "busca a valorização e a qualificação dos profissionais que atuam na coleta de materiais para a reciclagem". A informação é da assessoria de imprensa da prefeitura.

Por meio do Fundo Municipal do Meio Ambiente e de uma emenda impositiva do vereador Leandro da LS, foram adquiridas 70 bicicletas com cestos coletores. Os equipamentos foram entregues oficialmente à Secretaria do Meio Ambiente na tarde desta quarta-feira (27), pelo Prefeito Luiz Carlos Gauto e a Dalma Machado.

O próximo passo, segundo Gauto, será a criação de uma comissão com membros do Executivo Municipal, Legislativo e Sociedade Civil, visando à regulamentação do projeto, em conformidade com a Lei Municipal nº 4686/2023. Será lançado um edital com os critérios para a inscrição dos interessados em receberem a Cooper Bike e, de acordo com o número de inscritos, a comissão promoverá um sorteio.

A Cooper Bike não terá custos e será entregue gratuitamente aos profissionais que atuam na coleta de recicláveis em Tramandaí. Cada Cooper Bike será identificada e numerada, para que haja o controle de sua circulação no município.

Para a aquisição das 70 bicicletas foram investidos R$ 183 Mil por meio do fundo municipal, e outros R$ 82 mil via emenda impositiva.