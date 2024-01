Taquara contratará professores temporários em 2024

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Smece) de Taquara divulgou um edital para a contratação temporária de professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, além de motoristas e nutricionista. As vagas a serem preenchidas serão destinadas para o ano letivo de 2024.

De acordo com o edital, as inscrições estarão abertas entre os dias 2 e 15 de janeiro. Os candidatos deverão apresentar currículo profissional, e podem ser enviados pelo e-mail [email protected] , ou presencialmente na sede da Smece, na Rua Júlio de Castilhos, n° 1486, Bairro Morro do Leôncio, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, sem fechar ao meio-dia.

O processo seletivo será conduzido pela Comissão de Avaliação da Secretaria, que fará a análise e a triagem dos currículos, para então efetivar a convocação dos candidatos. Em caso de serem aceitos, os candidatos deverão se apresentar na sede da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, munidos com a documentação exigida.

A íntegra do edital pode ser acessada no site da Prefeitura de Taquara, através do link: https://bit.ly/processoseletivotaquara.