Canoas realizará manutenção de campos de futebol municipais

Os campos de futebol do Centro Olímpico Municipal e do Parque Municipal Getúlio Vargas, no município de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, irão passar por manutenção de sua estrutura durante os meses de janeiro e fevereiro.

Ao longo do período de obras, as atividades e as cedências para jogos e outras ações nesses locais ficarão suspensas nos próximos 60 dias, informa o site da Prefeitura de Canoas.

"Como os dois campos foram muito utilizados durante o ano, houve um desgaste da grama. Então, vamos suspender as atividades neste período para dar um descanso ao gramado, aplicar ureia, fazer o tratamento do gramado, para que o campo volte a ter condições de uso no reinício das atividades, em março", explica Paulo Lopes, assessor de gabinete da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel).

Nenhum jogo ou evento estava marcado para o período em que será realizada a manutenção nos dois locais.

Os espaços da Smel são disponibilizados para realização de campeonatos e jogos amadores com horários marcados. Após a manutenção dos gramados, as cedências poderão ser agendadas pela Central de Atendimento ao Cidadão, pelo telefone 0800-5101234. Até lá, estão disponíveis os três campos do parque Eduardo Gomes.