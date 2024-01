Nova Petrópolis zera a lista de espera por mamografias em 2023

A Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha finalizou o ano de 2023 com a lista de espera por exames de mamografia zerada. De 1º de janeiro deste ano até esta data, o Município contabilizou o agendamento de 1.002 mamografias, informou a prefeitura, por meio de sua assessoria de comunicação.

De acordo com o vice-prefeito de Nova Petrópólis, Martim Wissmann, o Chá da Amizade, evento beneficente realizado anualmente durante o Outubro Rosa, tem sido fundamental para a oferta do número suficiente de exames de mamas. "Com os recursos oriundos dessa arrecadação, conseguimos comprar exames extras, além daqueles que já temos contratados mensalmente com as clínicas", afirma. Em 2023, a Secretaria de Saúde mantém contratos para mamografia com o Hospital Nova Petrópolis e com a clínica Medtams.

Realizado no dia 20 de outubro deste ano, o 10º Chá da Amizade totalizou R$ 68 mil em recursos arrecadados. A iniciativa é realizada pela Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (Acinp), pela Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas (Oase) e Secretaria de Saúde e Assistência Social, com participação da primeira-dama Elaine Beatriz Wolf.

Ao longo de 2023, a Secretaria de Saúde investiu também na contratação de outros exames, como ressonância magnética, tomografia, ultrassonografia, ecodoppler, ecocardiografia e densitometria óssea. A soma destes procedimentos ultrapassou 5.500 exames realizados.

Outra lista de espera zerada pela Secretaria de Saúde de Nova Petrópolis, em 2023, é referente ao procedimento de vasectomia. A marca foi alcançada após a realização de 24 procedimentos no município de Vacaria - referência de Nova Petrópolis para os serviços de urologia.