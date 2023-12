Hospital Bruno Born receberá máquina de radioterapia

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal via Ministério da Saúde, garantiu a destinação de um novo acelerador linear para realização de tratamentos com radioterapia no Hospital Bruno Born (HBB). Avaliado em R$ 8,8 milhões, o equipamento deve entrar em operação ainda em 2024 e substituirá um outro que é utilizado na casa de saúde, instalado em 2005.