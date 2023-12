Estância Velha reforça combate ao Aedes aegypti

A Prefeitura de Estância Velha, por meio das equipes da Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde (SMS), está intensificando as ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, inseto causador da dengue, chikungunya e zika.

O objetivo é reduzir os casos de cidadãos afetados com as doenças causadas pelo mosquito, que se prolifera com mais intensidade nas estações mais quentes do ano. Conforme a coordenadora da Vigilância em Saúde (Visa), Eliane Fleck, Estância Velha reduziu consideravelmente o número de casos por conta das estratégias de prevenção trabalhadas simultaneamente no município no último ano.

Em 2022 foram 1.687 casos (2 óbitos), e em 2023 foram 86 casos (sem óbitos). Uma redução de 95%. Apesar da redução de casos, o alerta para todos os moradores precisa ser constante.

Algumas ações preventivas são realizadas frequentemente pela Vigilância. Entre elas estão o monitoramento de pontos estratégicos , como catadores/recicladores, borracharias, floriculturas e cemitérios). Atualmente 41 imóveis são monitorados quinzenalmente, com aplicação de inseticida caso haja foco. São feitas ainda as distribuições de telas protetoras de ralos e bombonas expostas a água da chuva, que impedem a deposição de ovos do mosquito e, consequentemente, o desenvolvimento de larvas e pupas; os mutirões de limpeza realizados em áreas específicas.

Um dos meios mais eficientes de monitoramento do Aedes aegypti é feito pelo programa Ovitrampas - instalados em locais estratégicos do município, essas armadilhas atraem a fêmea do mosquito, que nela depositam seus ovos. Nos dias 14 e 15 de dezembro foram colocadas armadilhas de monitoramento em diversos bairros da cidade.

Após o recolhimento foram detectados residências com mais de 100 ovos por armadilha nos bairros Rincão dos Ilhéus, Sol Nascente, União, Floresta e Lago Azul.

A quantidade sinaliza um alerta para a equipe da Visa que organiza para esta sexta-feira, 29 de dezembro, o patrulhamento mais intensivo nas proximidades delimitadas para prevenir a proliferação do mosquito. Através do Ovitrampas a equipe da VISA retirou no mês de novembro 612 ovos e realizou dezesseis monitoramentos em torno dos focos. No mês de dezembro foram retirados da natureza 3.129 ovos.

O principal fator da redução de casos em Estância Velha se deu por conta da eficiência do trabalho realizado de visitas domiciliares permanentes, conduzidas pelos agentes de endemia. As visitas ocorrem durante o ano todo em todos os imóveis do município.