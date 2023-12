Parque do Caracol em Canela tem aporte de R$ 5 milhões em 2023

Ao completar 79 anos em nesta quinta-feira (28), o município de Canela, na Serra Gaúcha, também chega a um ano de concessão do Parque do Caracol à iniciativa privada. Durante o período, o local recebeu um aporte de investimentos de R$ 5 milhões, aplicados principalmente em infraestrutura.

A administração está a cargo do Grupo Iter e Pianura Participações desde dezembro de 2022. Segundo o gerente geral do parque, Rafael Silveira, a maioria das obras realizadas buscou qualificar pontos como o acesso do público à área, com bilheteria, placas de sinalização, entre outros. "Pegamos um parque que não tinha banheiro. Então, hoje temos toda uma área que tem conforto e acessibilidade aos nossos visitantes e turistas", comentou. Além disso, foram restaurados os espaços de convivência, e inauguradas operações de gastronomia e lojas, além de serviço de piquenique e música ao vivo.

Para celebrar o aniversário, o parque instalou uma nova praça com madeira de reflorestamento. O espaço conta com brinquedos adaptados para crianças com deficiência.

O atrativo turístico, que completou 50 anos em agosto, também criou o chamado Passaporte da Trilha Perfeita. A ação visa incentivar os visitantes a explorarem mais o local e não apenas conhecer a atração principal, a Cascata do Caracol. No passaporte, após o turista carimbar oito pontos de visitação guiada ganha uma lembrança de presente. "A pessoa hoje não visita mais o parque só em 10 minutos, mas sim, no mínimo, em duas horas", conta Silveira.

O parque de 25 hectares também tem atrativos como o Observatório Panorâmico, os mirante do Moinho, o das Corredeiras e da Barragem, o Restaurante Sabor e Flor e a Estação Sonho Vivo. Em 2023, a estrutura recebeu mais de 200 mil visitantes. A taxa de aprovação dos visitantes é de 82%, segundo a assessoria de imprensa do empreendimento.

O Parque do Caracol funciona todos os dias das 9h às 17h30min. O ingresso tem valor de R$ 75 visitantes que residem em Canela têm entrada gratuita.

Entre as metas da administração para 2024, está o movimento de despoluição do arroio Caracol, que fica na divisa entre os municípios de Canela e Gramado. O projeto será realizado em parceria com a Universidade de Caxias do Sul - Câmpus Hortênsias, Associação Comercial e Industrial de Canela (Acic) e Brocker Turismo.