Pelotas inicia 2ª fase de restauro do Conservatório de Música

Teve início a 2ª fase de restauro do Conservatório da Música da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), nesta quinta-feira (28). A iniciativa foi lançada no Salão Milton de Lemos e teve o acompanhamento da prefeita Paula Mascarenhas (PSDB).

A primeira fase da revitalização iniciou em março de 2022, visando a manutenção das fachadas e cobertura. A segunda etapa do projeto prevê o restauro das aberturas e sacadas, além da instalação de rampa de entrada e elevador, ação que auxiliará na acessibilidade ao prédio histórico, principalmente aos idosos e pessoas com deficiência.

Também serão realizadas atividades complementares à revitalização do prédio, como um plano de educação patrimonial e a distribuição de kits contra a pobreza menstrual.

A empresa responsável pelo restauro do patrimônio é a Santa Fé Produtora & Patrimônio, juntamente com Associação dos Amigos do Conservatório de Música de Pelotas (Assamcon) e Reitoria da Universidade Federal de Pelotas. As informações são da assessoria de comunicação da prefeitura.

Fundado em 4 de junho de 1918 e inaugurado em 18 de setembro do mesmo ano, o Conservatório de Música de Pelotas foi a primeira instituição oficial fundada especialmente para o ensino de música na cidade, a segunda no Rio Grande do Sul e a quinta no Brasil.

A entidade foi uma das unidades contribuintes para a existência da Universidade Federal de Pelotas, em 1969. Em 26 de julho de 2004, foi reconhecida como Patrimônio Cultural do Estado, através da Lei nº 12.133.