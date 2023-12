Tramandaí recebe competição no Dia Nacional do Guarda-Vidas

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) realizou, na manhã desta quinta-feira (28), a sua mais tradicional competição entre guarda-vidas.

No Dia Nacional do Guarda-Vidas, em uma solenidade com a presença do governador do Estado em exercício, Gabriel Souza (MDB), a corporação reuniu profissionais militares e civis para celebrarem a data.

A competição, informa o site do Governo do Rio Grande do Sul, busca exaltar o espírito de camaradagem e irmandade entre os guarda-vidas, chamando atenção, ainda, para a importância do serviço de zelar pelos frequentadores das praias e balneários de todo o Estado. Para tanto, o CBMRS coloca à prova a capacidade física e técnica de seus guarda-vidas militares e civis, a fim de demonstrar as habilidades desses profissionais que zelam pela segurança dos banhistas.

Nesse ano, os participantes foram submetidos a um aquathlon - corrida e natação no mar. O guarda-vidas e a equipe que realizassem o percurso no menor tempo consagravam-se vencedores.

Durante a Operação Verão Total 2023-2024, mais de mil homens e mulheres atuam na orientação da população e no salvamento nas praias do litoral e águas internas.

Desde o dia 16 de dezembro, quando a operação teve início, já foram realizados mais de uma centena de salvamentos em todo o Estado. O número é seis vezes maior do que o registrado no mesmo período no ano passado.

Em dezembro, o governo do Estado entregou equipamentos e viaturas para o CBMRS e para o Instituto-Geral de Perícias (IGP). Foram repassados um caminhão de combate a incêndio, 15 motos aquáticas, 20 quadriciclos e 11 carros para os bombeiros, além de nove caminhonetes para o IGP, em O investimento total é de R$ 7,1 milhões.