Emater realizou 3 mil atendimentos em Porto Mauá

A Emater/RS-Ascar encerrou 2023 com mais de 3 mil atendimentos realizados a 466 pessoas de Porto Mauá ao longo do ano de 2023. Os números fazem parte do Relatório de Atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (Aters) entregue à administração municipal pelos extensionistas da Emater/RS-Ascar no município, Germano Buttow e Leni dos Santos Froelich.

Os atendimentos foram feitos a agricultores e pecuaristas familiares, proprietários de agroindústrias familiares, pescadores artesanais, agricultores urbanos e periurbanos, assim como médios produtores, abrangendo todos os integrantes da família, segundo a assessoria de imprensa do órgão.

Foram assistidas pela equipe municipal da Emater/RS-Ascar neste ano residentes em 12 localidades de Porto Mauá. Entre as principais atividades executadas estiveram o acesso a políticas públicas e direitos socioassistenciais; bovinocultura de leite; segurança e soberania alimentar e práticas conservacionistas do solo, com execução do Programa Municipal de Solos e Água, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Para 2024, adianta o órgão, o objetivo é manter o incentivo aos produtores, seguindo os princípios da agricultura conservacionista através do uso de plantas de coberturas de solo, sejam individuais ou em mix.

A partir de levantamento feito com o público assistido, os extensionistas observaram que, em Porto Mauá, o valor médio estimado de alimentos para autoconsumo corresponde a R$ 1.320,00 mensais por família, se comparado com o que necessitariam desembolsar caso fossem comprar os alimentos produzidos em mercados convencionais.

Também foram promovidas dezenas de projetos de crédito, de custeio e investimento, permitindo a viabilização de melhorias nas propriedades rurais.