Doações ao Vale do Taquari somam R$ 3,78 milhões em pix

Até a metade do mês de novembro, em dados divulgados nesta quinta-feira (28) pelo governo do Rio Grande do Sul, foi repassado um montante de R$ 3,78 milhões aos pequenos empreendedores do Vale do Taquari cadastrados na campanha SOS Rio Grande do Sul, que funciona com o recebimento de doações via pix. A medida visa a prestar auxílio aos empreendedores da região prejudicados em razão dos eventos climáticos que atingiram a região em setembro.

Os recursos, repassados pelos cidadãos por meio de uma conta bancária exclusiva para essa finalidade, servem como auxílio para a recuperação dos negócios afetados e são transferidos diretamente para as contas dos beneficiados. O objetivo é contribuir para a retomada da atividade econômica nas áreas afetadas.

No total, a ação beneficiou 1.513 donos de pequenos negócios, como autônomos, comerciantes, prestadores de serviços, rural ou informais, que receberam uma parcela de R$ 2,5 mil, desde que estivessem de acordo com os critérios estabelecidos. A distribuição dos recursos começou a ser realizada no início de outubro, tendo ocorrido ainda em outras duas etapas no mês de novembro, contemplando as cidades de Muçum, Roca Sales, Encantado, Santa Tereza, Cruzeiro do Sul e Arroio do Meio.