CTG Municipal em Erechim terá entrega parcial em março

O prefeito de Erechim, Paulo Polis e a secretária de Cultura e Esporte, Carla Talgatti, vistoriaram as obras de construção do Centro Municipal de Eventos e Tradições Gaúchas nesta quinta-feira (28). A previsão de entrega da primeira etapa das obras é em março de 2024. Depois disso, o Instituto Cultural Bota Amarela (ICBA), que fará a gestão do espaço, buscará parcerias para execução das demais etapas. O espaço que abrigará o centro tem 195.250m², e fica na Rua Josefina Dalla Rosa no bairro Boa Vista, próximo à RS-211, entre os bairros Frinape e Presidente Vargas. A primeira etapa da construção, que teve início em junho, envolve a construção da pista de rodeio, aterramentos, drenagens, sanitários, rede de energia elétrica, água, cercamentos e entorno, um investimento de mais de R$ 900 mil reais, sendo R$ 500 mil reais em recursos da Câmara de Vereadores.