Refis de Estância Velha arrecada R$ 2,8 milhões

A Prefeitura de Estância Velha, por meio da Secretaria de Gestão, Governança e Finanças (SGGF), divulgou o balanço da arrecadação do Refis, programa de recuperação fiscal que concedeu até 100% da redução de juros e multas para moradores com dívidas com o Município. A medida, disponível por quatro meses junto ao setor tributário da gestão municipal, possibilitou a arrecadação de R$ 2,8 milhões.

O prazo limite para acerto dos débitos era até 22 de dezembro, e previa o desconto para créditos tributários e não tributários. Conforme o projeto do Executivo, puderam se beneficiar das reduções os créditos vencidos, inscritos em dívida ativa e os créditos vencidos objeto de ação de execução fiscal, mesmo já parcelados.

Conforme prevê o secretário da SGGF, João Victor Torres Penso, o valor arrecadado será utilizado para manter investimentos considerados prioridade pelo governo na área de infraestrutura. O prefeito Diego Francisco também avaliou a execução e os resultados do programa. "O Refis foi muito importante, pois praticamente triplicamos a arrecadação na comparação com a última edição do programa de recuperação fiscal (em 2021). Fizemos um trabalho intenso de ligações telefônicas, emissão dos avisos de débitos e também com pessoas jurídicas, alertando sobre a possibilidade de pagamento das dívidas com desconto. Acreditamos que foi um conjunto de fatores que pesaram positivamente para este bom resultado", aponta.