Estrada Leopoldo Petry recebe nova iluminação em Novo Hamburgo

A Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Viários (Semopsu) de Novo Hamburgo segue o trabalho de melhorias da iluminação pública pelo município. Na quarta-feira (27), a Estrada da Integração Leopoldo Petry começou a receber as novas luminárias em LED, substituindo as lâmpadas em vapor de sódio. Ao todo, serão 158 luminárias que serão instaladas em toda a estrada. As informações são do site da prefeitura de Novo Hamburgo. A prefeitura também realizou, neste ano, a iluminação de toda a extensão hamburguense da rodovia ERS-239, com a instalação de 171 postes metálicos e 343 luminárias, em um investimento de R$ 1,3 milhão.