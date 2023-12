Secretaria de Segurança de Lajeado atende em novo endereço

A Secretaria de Segurança Pública (Sesp), da Prefeitura de Lajeado, está em novo endereço. Agora, os serviços da pasta atendem na rua Coronel Francisco Oscar Karnal, 218, sala 303 (3º andar do edifício), ao lado da loja Bergamaschi, no Centro. O atendimento ao público já ocorre no novo local. As informações são da assessoria de imprensa da prefeitura.

A Secretaria de Segurança Pública estava situada no subsolo do Centro Administrativo e foi atingida pelas cheias históricas de setembro e novembro. Conforme o secretário da Sesp, Paulo Locatelli, o atendimento no novo endereço é provisório, até a mudança definitiva para um prédio locado em frente a Praça da Matriz. "As enchentes de setembro e novembro atingiram a nossa sede que ficava no subsolo do Centro Administrativo e perdemos alguns materiais. As enchentes anteciparam a nossa troca de endereço. Agora, estamos trabalhando no espaço da Junta de Serviço Militar, enquanto o espaço definitivo, em frente a Praça da Matriz, passa por reformas", explica Locatelli.

No novo endereço, já funciona a Junta de Serviço Militar. O Departamento de Trânsito, setor vinculado à Sesp, que também atendia no subsolo, está funcionando, de forma provisória, no 2º andar do Centro Administrativo.