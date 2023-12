São Leopoldo realiza ações contra perturbação do sossego

Em reunião extraordinária do Gabinete de Gestão Integrada (GGI) de São Leopoldo, as forças de segurança do município alinharam estratégias de ação para combater práticas de perturbação de sossego em vias públicas. O encontro foi convocado pelo chefe do executivo, Ary Vanazzi, e ocorreu na sala de reuniões do gabinete do prefeito nesta quarta-feira (27). A reunião foi coordenada pela titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Comunitária (Semusp), Giselda Matheus.

Algumas iniciativas já estão ocorrendo com a formação de blitze itinerantes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Brigada Militar (BM) em alguns pontos da cidade, das 8h às 23h. A operação tem como objetivo coibir crimes de trânsito, delitos e infrações que possam comprometer a segurança e a sossego nos bairros da cidade.

Também está sendo organizado um monitoramento de perfis de redes sociais e aplicativos de mensagens, como forma de identificar os indivíduos que fazem a organização de eventos irregulares como rachas e malabarismos com motocicletas. Alguns veículos já foram identificados e as guarnições estão de sobreaviso e, caso sejam avistados em circulação serão abordados e removidos para o depósito do Detran.

A secretária Giselda falou que as ações da GCM organizadas pós o Natal estão obtendo resultados positivos. "As ações articuladas e itinerantes nos permitem atuar com o elemento surpresa. Vamos manter as iniciativas e realizar uma série de ações ao longo dos próximos dias com o objetivo de inibir a impunidade e proporcionar um período de passagem de ano tranquilo e seguro para todos os cidadãos e cidadãs", comentou.

Conforme o comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Alexsandro Goi, o setor de inteligência da corporação está monitorando os grupos que organizam rachas pelas redes sociais para evitar e combater rachas em vários pontos de São Leopoldo. "A ação começou na terça-feira (26) como resposta imediata aos fatos ocorridos no Natal. Vamos atuar de forma bem rigorosa contra grupos que provocam baderna, perturbação do sossego e perigo no trânsito", disse.

Também estiveram presentes na reunião do GGI o diretor-geral da GCM, José Carlos Pedrozo; o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico; Juliano Maciel; a titular da Delegacia de Polícia Especializada de Proteção à Mulher (DEAM), Cibelle Savi; o representante do 2º Batalhão de Bombeiro Militar, sargento Milton Ziegler; o delegado Felipe Borba; integrantes da BM, da GCM, e das secretarias municipais de Meio Ambiente (Semmam) e Geral de Governo (SGG).