Estação do Trensurb recebe ação de apoio emocional

Neste sábado (30), das 10h às 12h, a Estação Novo Hamburgo da Trensurb recebe a última ação Vida sobre Trilhos deste ano, realizada pelo projeto Help.

Voluntários do projeto irão distribuir mensagens motivacionais aos usuários do metrô e oferecer um local de escuta qualificada, o chamado "Cantinho do Desabafo", onde ficam à disposição para ouvir e conversar com quem esteja necessitando de apoio emocional. O projeto disponibiliza o acompanhamento das pessoas atendidas por parte dos voluntários e conta também com atendimento por telefone e WhatsApp, por meio do número (11) 2392-6910.

A parceria da Trensurb com o Help teve início em outubro do ano passado e a ação do próximo fim de semana será a 60ª edição do evento. Desde o início da parceria, aproximadamente 15,1 mil usuários do metrô foram alcançados pelas ações do Help nos seis municípios atendidos pela linha do trem. Ao todo, cerca de 200 pessoas foram atendidas no Cantinho do Desabafo e mais de 50 voluntários participaram das atividades.