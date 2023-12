Estado começa a recolher entulhos das enchentes em Estrela

Teve início nesta quarta-feira (27) o recolhimento dos entulhos produzidos pelas duas grandes enchentes que atingiram Estrela nos meses de setembro e novembro. Retroescavadeiras e caminhões trabalharão nos próximos 14 dias, 12 horas por dia, com folga no domingo, para remoção das mais de 14,8 mil toneladas de resíduos programados e que estão depositados na área adjacente ao Porto de Estrela. O trabalho começou a ser executado por uma empresa contratada pelo Governo do Estado, responsável pela destinação dos resíduos. As informações são da prefeitura de Estrela.

O cronograma estabelecido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) previa o início do recolhimento para a segunda semana de janeiro de 2024. No entanto, o processo foi adiantado pois o município que antecedeu Estrela, Roca Sales, teve os trabalhos concluídos antes dos 33 dias previstos.

Vinte caminhões se revezam no recolhimento. Duas retroescavadeiras estão no local, uma da empresa contratada pelo estado e outra do próprio município, que busca agilizar o recolhimento. Devido a facilidade do acesso e saída para BR-386, cada caminhão leva cerca de 30 a 40 minutos para carregar e sair do local com cerca de 30 toneladas de carga.

Conforme a diretora de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Sustentabilidade (Sedis) Tanara Schimidt, após a remoção do material o departamento de Meio Ambiente realizará uma análise do solo para medidas de tratamento da área. "A escolha do espaço deu-se especialmente por ser um solo argiloso e bem compactado, além da facilidade de acesso", relata.