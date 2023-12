Réveillon em Imbé terá atrações no Centro e em Mariluz

A virada de ano em Imbé, no domingo (31) tem programada uma série de shows, com início às 21h, para comemorar o Réveillon no Centro e no balneário Mariluz. Na esquina das avenidas Garibaldi e Beira-Mar, no Centro, haverá apresentação do DJ Jackson Garcia e do Grupo Doce Desejo. Na sequência, sobe ao palco a dupla sertaneja Anderson & Matheus, embaixadora do maior festival do sul do Brasil de música sertaneja, o Churrasco e Modão.