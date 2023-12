Furtos de hidrômetros em Caxias do Sul têm queda de 77%

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) realizou um balanço dos hidrômetros furtados em Caxias do Sul ao longo de 2023. De janeiro a 26 de dezembro, foi registrada uma queda de 77,36% de furtos de hidrômetros. Foram danificados 227 medidores, enquanto que o ano de 2022 fechou com 1003 unidades vandalizadas. O mês de março foi o que teve o maior número de unidades avariadas, com 41. Os bairros com os maiores índices são Santa Catarina (27) e Rio Branco (21).

Conforme o diretor-presidente do Samae, Gilberto Meletti, algumas medidas contribuíram para inibir o número de ocorrências. "Em março, instituímos a caixa de proteção para o hidrômetro, obrigatória para as novas solicitações de ligação de água e adequações de cavalete por meio das trocas de posição do medidor. Além disso, a Guarda Municipal também intensificou as rondas e identificou grande parte dos vândalos e dos receptadores", explicou. As informações são da assessoria de imprensa da prefeitura de Caxias.

Meletti ainda anunciou que, no primeiro trimestre de 2024, iniciará a substituição dos hidrômetros por equipamentos em composite, composto por resina de polipropileno rígido.

Denúncias podem ser feitas por meio da Guarda Municipal, 193, ou pelo telefone 115, plantão do Samae.